Candido Montini ex vicesindaco di 76 anni ucciso a coltellate vicino a Como

(Di giovedì 26 settembre 2024) Un uomo di 76è stato trovato morto nella sua abitazione di Catasco, una piccola frazione sui monti della Valle Albano, sul lago di, sopra Dongo. La vittima – uccisa a– si chiamava, era titolare di un negozio di alimentari ed era molto conosciuto per la sua attività politica: fino all’anno scorso era stato consigliere comunale di Garzeno e negli’80 era stato anche. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il medico legale, che ha confermato l’omicidio: l’uomo è stato colpito all’addome e al collo da diversi fendenti. A lanciare l’allarme è stato il fornaio che ieri – 25 settembre -, non avendo vistoritirare le ceste di pane e avendo trovato la bottega chiusa, si è recato a casa della vittima per un controllo. È stato proprio il fornaio a scoprire il cadavere e chiamare le forze dell’ordine.