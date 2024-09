Ascolti tv del 25 settembre meglio Alessandro Siani o Beppe Fiorello?

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 26 settembre 2024)conquista la prima serata su Rai 1 con la commedia Tramite amicizia, ma non ha gioco facile perché Canale 5 risponde conprotagonista di I fratelli Corsaro. Scontro tra titani dunque nella prima serata di mercoledì 25. Rai 1 ha proposto in prima visione Tramite amicizia con. Lorenzo si è inventato un’agenzia piuttosto originale, per mezzo della quale offre sé stesso come amico a noleggio. Sa ascoltare, consigliare, tacere, consolare e la sua impresa, che si chiama “Tramite amicizia”, ha un discreto successo finché non sono proprio i suoi familiari a rivolgersi a lui. Mentre Canale 5 ha proposto la penultima puntata della fiction I Fratelli Corsaro, cone Paolo Briguglia, il primo un giornalista d’assalto e l’altro un composto avvocato.