Vuelle è partito il count-down Ai due Usa si chiede più leaderhip

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Ilè iniziato. Fra cinque giorni si alza il sipario sull’ennesima stagione cestistica biancorossa. Con una grande differenza: dopo quasi vent’anni ininterrotti di serie A si lotterà al piano di sotto per tornare nell’élite, perduta lo scorso maggio a Venezia. Il legame tra queste due epoche, forse non è per caso, è Pino Sacripanti: prese in mano la Scavolini Spar nel 2007/08 appena tornata in serie A grazie alla doppia promozione conquistata da Carlton Myers e compagni; la ritrova oggi che è scivolata in A2 per tentare di riportarla dove s’incontrarono la prima volta che il coach arrivò sull’Adriatico. Il pubblico gli è sinceramente affezionato e si fida di lui: apprezza la sua razionalità e la sua concretezza tutta lombarda ma anche la sua tigna che tira fuori durante le partite, in cui la sua espressione pacifica si trasforma.