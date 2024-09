Travaglio | Non sono i sovranisti la causa della crisi delle democrazie ma i buoni e sinceri democratici Botta e risposta con Gruber

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) “Siete proprio certi che oggi la democrazia e gli organismi internazionali siano minacciati dai? Io non neaffatto sicuro, penso che in questo momento le principali minacce per la democrazia vengano da quelli che noi riteniamo i faridemocrazia“.le parole pronunciate a Otto e mezzo (La7) dal direttore del Fatto Quotidiano Marco, che spiega: “In Francia si è votato tre volte in un mese, Macron ha perso tutte e tre le volte, due volte contro la Le Pen e una volta contro Mélenchon. Ha nominato premier uno del partito meno votato, cioè un gollista, insieme ad alcuni suoi amici e all’ex fidanzato del suo primo ministro, dimostrando ai francesi che posvotare come gli pare perché tanto poi decide lui. Secondo voi, questa non è una minaccia per la democrazia?“.