Traffico Roma del 25-09-2024 ore 08 | 30

(Di mercoledì 25 settembre 2024) LuceverdeBari trovati all’ascolto circolazione penalizzata questa mattina dalla pioggia segnalati allagamenti dalla polizia locale su via di Acqua Acetosa Ostiense all’altezza di via di Decima e di via Cristoforo Colombo ed ancora su via Portuense in corrispondenza di via Antonio Pacinotti moderare la velocità e procedere con cautela sul Raccordo Anulare chiusa una corsia all’altezza dello svincolo 21 di via Tuscolana in carreggiata esterna sempre per allagamenti Per quanto riguarda ilsullo stesso raccordo abbiamo rallenta interna tra il bivio per Firenze e la A24L’Aquila e code tra via Prenestina & via Ardeatina in esterna rallentamenti e code a tratti tra via Flaminia e Bufalotta sul tratto Urbano della A24L’Aquila file da Settecamini alla tangenziale est sulla stessa tangenziale incolonnamenti a partire da via Tiburtina a via dei Campi Sportivi in ...