Star Trek 4 si farà? Zachary Quinto è ottimista | Tutto è possibile

(Di mercoledì 25 settembre 2024) L'interprete di Spock è apparso moltosulle possibilità di realizzazione del quarto capitolo della saga prodotta da J.J. Abramsè ancora interessato alla realizzazione di4 e ha una visione piuttosto ottimistica delle sue prospettive, nonostante siano molti anni che si cerca di far partire il progetto a Hollywood. L'attore ha interpretato Spock insieme a Chris Pine, Zoe Saldaña e Karl Urban in tre film di, prendendo il posto dell'attore originale Leonard Nimoy. Sebbene si sia parlato di un quarto film sin dall'uscita diBeyond nel 2016, nulla si è mai concretizzato. A marzo di quest'anno, il progetto ha fatto un altro passo avanti con l'ingaggio di Steve Yockey come sceneggiatore.