Olimpiadi di matematica la Toscana premia Simone Melis e Matilde Iannaccone

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Firenze, 25 settembre 2024 – Dei sei ragazzi che hanno partecipato in rappresentanza dell’Italia alledella2024, questa estate in Inghilterra, due erano toscani., hanno portato a casa una medaglia d’argento () e una di bronzo (). Il Consiglio regionale dellaha volutore i due ragazzi, per i risultati ottenuti e per incoraggiarli a coltivare i loro talenti, già di livello internazionale. Alla cerimonia dizione, che si è tenuta ieri, martedì 24 settembre, nella sala degli Affreschi di palazzo del Pegaso, hanno preso parte il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e il portavoce dell’opposizione Marco Landi.