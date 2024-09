Napoli McTominay | Sogno di vincere lo scudetto Qui per i tifosi e Conte

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 25 settembre 2024) “Il miolocon il. Voglio fare del mio meglio per aiutare la squadra, voglio essere il più in forma possibile e allenarmi al massimo delle mie possibilità“. Lo ha dichiarato Scottin un’intervista pubblicata sul canale YouTube del. Il centrocampista scozzese ha poi raccontato i motivi che lo hanno spinto ad accettare la corte dei partenopei: “L’orgoglio di giocare qui è davvero speciale e quando ho saputo che ilera interessato a me ho sentito il fuoco dentro di me. Volevo venire qui perché isono pazzeschi, incredibili, direi che sono tra i migliori che abbia mai visto. In più, quando un allenatore del calibro divuole portarti nella sua squadra ti riempie di fiducia e di voglia di dimostrargli di essere in grado di dare molto. Le conversazioni che abbiamo avuto tra noi sono state tutte molto positive.