Milan Futuro-Spal si giocherà a Solbiate Arno | il comunicato della Lega Pro

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Ilsi appresta alla sfida di giovedì pomeriggio contro la, valevole per la 6ª del campionato di Serie C. Il match sipresso lo stadio ‘Felice Chinetti’ di. A renderlo noto, laPro in una nota. IlPro “LaPro, preso atto che il 26 settembre 2024 è prevista la disputagara, programmata allo Stadio “Carlo Speroni” di Busto Arsizio, e che la società A.C.S.p.A. ha richiesto di poter disputare la gara in oggetto presso lo Stadio Comunale “Felice Chinetti” di. Considerato che la società A.C.S.p.A.