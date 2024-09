Mi fa schifo ora lo dico Titty e Antonio a Temptation Island la scoperta choc sul matrimonio Lei lo smaschera

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Martedì 24 settembre 2024 è andata in onda un’altra puntata di, dove continua il viaggio nei sentimenti delle coppie, pronte a mettere alla prova le loro relazioni. A partecipare sono sette coppie, da regolamento non sposate e senza figli in comune, che per un motivo o per l’altro (i più ricorrenti sono gelosia, lontananza e stanchezza), vogliono verificare il loro legame. Chiusi in un residence in Sardegna, fidanzati e fidanzate rigorosamente separati ma in compagnia rispettivamente di tentatori e tentatrici, mettono alla prova le proprie relazioni. Reduci dall’edizione classica in onda a luglio, quest’anno Mediaset ha puntato su una nuova edizione autunnale con nuove coppie e nuove storie. Il viaggio nei sentimenti ha perso qualche colpo e ieri sera ha raccolto davanti ala tv 2.870.000 spettatori e uno share del 20.7%.