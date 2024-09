L’Unicam accoglie le matricole e presenta i servizi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 25 settembre 2024) L’Università di Camerino ha accolto leche stanno per iniziare il loro percorso universitario in Unicam. L’appuntamento con le Giornate di ambientamento per leè infatti iniziato ieri, in prossimità dell’inizio delle lezioni del nuovo anno accademico, nelle sedi di Camerino e San Benedetto, con la partecipazione di centinaia di studentesse e studenti. "Le Giornate di ambientamento sono un appuntamento importante – ha affermato il rettore Unicam Graziano Leoni – per orientarsi al meglio nella vita universitaria Unicam. La componente studentesca è fondamentale nel nostro Ateneo e le nostre studentesse e i nostri studenti sono al centro di ogni nostra attività, non solo con una didattica di qualità ma anche con numerosia loro disposizione.