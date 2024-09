Il futuro dell' Italia tra la direttiva case green e le comunità energetiche

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Si terrà a Bologna presso il Centro Congressi il giorno 11 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 13.00 in occasione del SAIE un convegno organizzato da Confabitare dal titolo "DallaUE sullealle: qualeper l’?". Si parlerà di un tema di grande attualità come laUE sulleche è una normativa innovativa e ambiziosa, e che richiede un adeguamento rapido e efficace, da parte di tutti gli attori coinvolti. Tuttavia, la sua applicazione pratica presenta molte incertezze e difficoltà. Questo perché se l’abbattimento’inquinamento e dei consumi lo vogliamo tutti, la transizione ecologica comunitaria non sarà priva di costi e conseguenze per le famigliene dato che il Belpaese ha, purtroppo, non solo il più ampio parco immobili privati, ma anche uno dei più vecchi e poco efficienti.