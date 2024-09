Harry a New York senza Meghan Markle incontro con la sorella segreta

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 25 settembre 2024)si trova a Newper promuovere le sue attività filantropiche. Ma questo viaggio in solitaria,non lo ha stranamente accompagnato, pare sia stato anche l’occasione per unprivatissimo con sua. Una storia complicata, ma procediamo con ordine., gli impegni a Newè andato a New, ha partecipato a importanti eventi dove ha promosso i viaggi green e si è occupato di sostenibilità, ha parlato dei pericoli legati al consumo di contenuti online da parte dei bambini, rivelando la tenera videochiamata che ha fatto ae ai suoi figli Archie e Lilibet, si è incontrato con la Regina Mathilde del Belgio e soprattutto ha partecipato ai Diana Awards, che celebrano quest’anno il loro 25° anniversario, un evento-omaggio a sua madre, scomparsa prematuramente nel 1997.