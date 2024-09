Francesco Bruni in vista di Luna Rossa-Ineos | Daremo tutto per realizzare il nostro sogno

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 25 settembre 2024) “L’America’s Cup in Italia è une noi lo vogliamo, sparando tutte le cartucce che abbiamo“. Parole e ambizioni di, nella conferenza stampa della vigilia della Finale di Louis Vuitton Cup 2024. Il torneo di selezione in questione stabilirà l’avversaria del Defender, Emirates Team New Zealand, nel Match Race della 37ª America’s Cup. Si confronteranno il Challenger of Record (Britannia) e i vincitori della Prada Cup 2021 (Prada Pirelli), in una serie al meglio delle tredici regate che comincerà domani con i primi due Match Race. “Siamo cresciuti regata dopo regata come equipaggio e siamo riusciti a gestire sempre meglio i momenti di difficoltà. Ora ilobiettivo e proseguire su questo percorso e avere la stessa attenzione nei particolari. In una competizione di questo genere il livello è altissimo ed è necessario esprimersi al 100%.