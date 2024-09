Carceri | rivolta nell' ottava sezione di Regina Coeli chiesti rinforzi

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 25 settembre 2024) "Apprendiamo che è in atto unapresso il carcere diall'interno dell'. Sono statisia del personale libero dal servizio che da altri istituti romani". Così in una nota la Fns Cisl Lazio, secondo cui nel carcere romano "attualmente non vi sono più spazi: i detenuti presenti risultano 1160, rispetto ai previsti 628". Mentre "il personale di Polizia Penitenziaria risulta essere n.331, rispetto ai previsti 480. Mancano 149 unità di polizia penitenziaria rispetto al dato del Ministero della Giustizia ma i numeri son ben più alti".