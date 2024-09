Vis Menga squalificato multa alla società

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Mano pesante del Giudice sportivo sulla Vis Pesaro. Il direttore sportivoè statofino all’1 ottobre compreso per avere, recita il comunicato della Lega, "al termine del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto, al rientro negli spogliatoi nell’intervallo, si avvicinava a quest’ultimo proferendo frasi irriguardose nei suoi confronti per contestarne l’operato; invitato a desistere reiterava la propria condotta tentando di entrare nello spogliatoio dell’arbitro prontamente fermato da un Delegato di Lega".