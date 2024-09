Transformers One – il regista ha in mente un’intera trilogia

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 24 settembre 2024)One è l’inizio di una nuova storia di origini per gli Autobot e i Decepticon e ildietro il film sta stuzzicando i piani per una potenzialedi film a venire.One è già stato un grande successo per il franchise: non solo ha ottenuto un buon successo di critica, ma è anche uno dei film meglio accolti dai fan da un bel po’ di tempo a questa parte. Il nuovo film torna alle origini, prima che gli Autobot e i Decepticon si contendessero Cybertron, e si conclude con l’avvertimento che questa guerra sarà presto alle porte.One si conclude con le versioni di Optimus Prime e Megatron che i fan hanno visto in altri film, e sembrava che stesse preparando qualcosa di più.