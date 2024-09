Perplesso per la sua decisione forse è troppo | Panatta mette nel mirino Jannik Sinner

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Lo scorso weekend ha detto addio a sua zia Margith, sorella di sua madre Siglinde, morta a 56 anni dopo una lunga malattia.però vuole guardare avanti e a brevissimo inizierà il torneo di Pechino, in programma dal 26 settembre, dove potrebbe esserci una possibile sfida con Carlos Alcaraz solo in finale. Anche Adrianospera in un suo successo, ma, nell'ultima puntata de La Domenica Sportiva, in onda su Rai 2 domenica 22 settembre, si è detto dubbioso per il ruolo di Ambasciatore dei volontari per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026: "Sonoper questa suae mi chiedo, dove troverà il tempo per fare anche questo — le sue parole —.