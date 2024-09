Murale Paolo Rossi l’emozione della moglie | riflette il suo amore per Vicenza

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 24 settembre 2024) “Non ho appositamente voluto vederlo prima di stasera fino a quando è stato completamente svelato, ma quando l’ho visto sono rimasta davvero impressionata e fortemente emozionata e credo rifletta l’di questa città pere quello diper questa città“. Sono le parole di Federica Cappelletti,di, ospite dell’evento ‘Buon compleanno Pablito’, presso il Teatro comunale di, in merito al disvelamento deldedicato a Pablito. Il, alto 60 metri e che copre l’intera facciataTorre Everest di, è il più grande di tutta Europa dedicato a un solo calciatore. “È stato un percorso lungo e pieno di ostacoli, ma è bello essere arrivati fino in fondo. Oggi tutta la città è in festa, perché abbraccia quello che è stato uno dei suoi più grandi campioni“, le parole del sindaco diGiacomo Possamai.