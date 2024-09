La polemica di Alcaraz | Troppi tornei a volte non sono motivato Sinner replica | Basta scegliere non devi giocare per forza

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Janniktorna in campo. Il numero uno al mondo, che dopo la vittoria agli US Open era tornato a Sesto Pusteria per fare visita alla zia, morta domenica 22 settembre dopo una lunga malattia, è atterrato in Cina, dove difenderà il titolo del 500 di Pechino conquistato lo scorso anno. Sorteggiato il tabellone, il suo torneo comincerà il 26 settembre (orario da definire), quando affronterà il tennista cileno Nicolás Jarry, e, in caso di passaggio del turno, saranno Grigor Dimitrov, Andrej Rublev e, in finale, Carlosi suoi possibili avversari per ordine di seed. La rivalità con il fenomeno spagnolo potrebbe quindi arricchirsi di un’altra splendida battaglia, la prima nella finale di un 500, in una tournée asiatica che si prevede ricca di impegni, tra cui anche il Masters 1000 di Shanghai, al via il prossimo 2 ottobre.