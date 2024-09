Israele attacca ancora la guerra è in Libano | Annienteremo i terroristi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 24 settembre 2024) Ormai è"vera" trae Hezbollah. Le Forze di Difesa Israeliane (Idf) hanno annunciato di aver effettuato un attacco aereo contro la cellula di Hezbollah che ha sparato in direzione dell'area di Afula durante la notte, e di aver distrutto le basi di lancio. Inoltre, i jet hanno colpito decine di obiettivi di Hezbollah in diverse aree delmeridionale, con esplosioni secondarie che indicano che negli edifici erano immagazzinate armi, afferma l'Idf. Quella di ieri è stata la giornata più buia dal 2006 per ilnello scontro frae Hezbollah. È di 356 morti e oltre mille feriti, secondo il ministero della Sanità libanese, il bilancio degli attacchi aerei israeliani che dalla mattina hanno colpito il sud dele la Valle della Bekaa, nella zona est del Paese, scatenando la massiccia fuga di migliaia di libanesi dal sud verso Beirut.