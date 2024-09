Il referendum sulla cittadinanza e la scommessa del mondo dell’impresa sui nuovi italiani

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 24 settembre 2024) Caro direttore, per suo tramite vorrei rivolgermi ai leader delle associazioni datoriali italiane, a partire da Confindustria, ma naturalmente anche a quelle del commercio e dell’artigianato, dell’agricoltura, delle professioni e dei servizi, nella speranza che con il loro contributo il dibattitoe l’integrazione degli immigrati possa diventare un dibattito laico, scevro da pregiudizi ideologici e fondato su dati di realtà. Tutte le analisi di scenario indicano la necessità per l’economia italiana di un consistente afflusso di lavoratori stranieri nei prossimi lustri. Ciò vale praticamente in qualunque settore, dalla manifattura alle costruzioni, dal commercio al turismo, dall’agricoltura alla ristorazione, dai servizi alla logistica.