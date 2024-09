Firenze la Certosa segreta si apre per due esclusive visite guidate

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 24 settembre 2024), 24 settembre 2024 – Immergersi nel tempio del silenzio per scoprire spazi normalmente inaccessibili al pubblico, riservati da centinaia di anni unicamente alla vita monastica. E farsi guidare poi dalla musica per entrare in contatto profondo con l’anima di un luogo mistico e ricco di storia. In occasione degli ultimi concerti del festival FilArmonia, ideato e organizzato dall’orchestra La Filharmonie, ladile porte per dueinedite, venerdì 27 e domenica 29 settembre alle ore 18. Ad accompagnare i partecipanti negli spazi del complesso religioso, compresi i sotterranei, sarà la storica dell’arte Roberta Castelli (biglietti 10 euro, con prenotazione obbligatoria dal sito www.lafilharmonie.com).