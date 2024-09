È gravissimo il 40enne accoltellato dal figlio minorenne Tragedia a Cagliari

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di martedì 24 settembre 2024) Notte di terrore a Siliqua, neltano, dove un uomo di 40 anni è statodaldurante una lite familiare. L’uomo è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Brotzu di, dove si trova in prognosi riservata e lotta tra la vita e la morte. I carabinieri di Siliqua sono intervenuti immediatamente dopo la segnalazione di accoltellamento, trovando la vittima in condizioni critiche. L’intervento tempestivo dei soccorritori ha permesso il rapido trasferimento tramite elicottero al centro medico. Vediamo cosa è successo. E perché. Foto: l’ospedale Brotzu diLa dinamica dei fatti Le indagini sono ancora in corso per chiarire i dettagli della vicenda, ma dalle prime ricostruzioni sembra che la lite sia degenerata al punto da spingere ilad accoltellare il padre.