Dramma nella notte donna uccisa davanti ai figli | fermato il killer

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 24 settembre 2024) Ennesimo femminicidio in Italia. Unaè stataaial culmine di una lite. I carabinieri hanno arrestato ilAncora unain casa in Italia. I numeri parlano chiaro. Sono oltre 25 i femminicidi in questo 2024 e il numero sembra essere destinato a crescere. Questa volta neanche idella vittima hannoil. Diversi fendenti al torace al culmine della lite e poi un tentativo di fuga. Unaè statain casa a Torino (Ansa) – cityrumors.itUna fuga terminata poco dopo e non troppo lontano dal luogo dove è avvenuto il femminicidio. I carabinieri sono riusciti a fermare il responsabile dell’omicidio e trasportarlo in carcere, dove resterà almeno fino all’interrogatorio di convalida del fermo del Gip.