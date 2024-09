Crimes of the Future | la spiegazione del finale del film

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 24 settembre 2024)of the: ladeldelScritto e diretto da David Cronenberg,of the(qui la recensione) è la sua prima volta dietro la macchina da presa dal 2014, anno di Maps to the Stars. Ilha debuttato al Festival di Cannes a maggio 2022 prima di uscire nelle sale, dove questo body horror ha ricevuto reazioni diverse da parte della critica e degli spettatori, ma è chiaro che ilha avuto comunque un effetto.of theinizia con un prologo molto cupo: una donna di nome Djuna, irritata dal figlio mangiatore di plastica, lo soffoca con un cuscino prima di chiamare l’ex marito per raccogliere il suo corpo. La trama diof theQuesta scena getta le basi per il resto del, che è pieno di vari orrori corporei e dello stato di frammentazione della popolazione umana mentre si avvia il prossimo stadio dell’evoluzione.