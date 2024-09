China Open Sinner | Calendario denso ma non dobbiamo giocare per forza

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 24 settembre 2024) “La stagione è lunga ma noi giocatori possiamo scegliere quali torneie quali no“. Sono queste le parole di Janniknel corso della conferenza stampa della vigilia del ‘’ dell’Atp 500 di Pechino. Il campione in carica risponde a distanza a Carlos Sainz: “Il. Ci sono tanti tornei, è vero, ma nonper. Se non vuoiun torneo non ti iscrivi. Per esempio nel 2023 e quest’anno ho saltato alcuni tornei perché volevo allenarmi“, ha aggiunto. “Io cerco sempre di migliorarmi. Non importa il risultato che ho ottenuto, provo sempre a capire me stesso e cosa fare per far meglio in campo e fuori. Sono contento di tornare in campo in un torneo, perché mi alleno per questo. Anche nelle sessioni di allenamento cerco di capire cosa funziona e cosa no e abbiamo capito che ci sono aree in cui devo migliorare.