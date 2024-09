Caos Roma ai Friedkin suggerito Andrea Chiavelli | la risposta di De Laurentiis

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 24 settembre 2024) C’è un clima estremamente teso in casa: dopo l’addio di De Rossi e le dimissioni di Lina Souloukou, è arrivata l’idea. In casac’è un’aria tesa ormai da giorni. L’esonero di Daniele De Rossi ha di fatto acceso una miccia che ha portato all’esplosione di un ambiente che se l’è presa con tutti, dalla società ai giocatori: da qui le dimissioni di Lina Souloukou, ormai ex amministratore delegato della società capitolina che nelle scorse ore ha rassegnato le dimissioni dopo essere stata bersagliata da insulti e minacce da parte di alcuni tifosi. Poi i fischi durante la partita contro l’Udinese, bersagliati soprattutto Lorenzo Pellegrini e Bryan Cristante, entrambi rei secondo una parte della tifoseria di non aver dato il giusto apporto alla causa durante la gestione De Rossi, arrivando addirittura secondo alcuni ad ostacolare il lavoro dell’ex allenatore.