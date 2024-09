Calcio a cinque - Coppa Divisione Mernap turno superato col brivido

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024)Faenza 5 Futsal Cesena 3 (dopo i calci di rigore)FAENZA: Pagliai, Frecentese, Patuelli, Presicce, Samorì P., Fregnani, Gasperini, Succi, Namrane, Kasimi. All.: Vespignani FUTSAL CESENA: Danesi, Amato, Nunziatini, Samorì N., Taviani, Baravelli, Barbano, Strazzella, Farneti, Nencini, Pazzini. All.: Ghiotti Reti: 11’ pt Baravelli, 15’ pt Kasimi, 17’ pt Samorì P. (rig.) (M), 7’ st Farneti Arbitri: Macca e Presicce Crono: Alberti Note. Fine primo tempo 2-1. Risultato finale 2-2 Arbitri: Macca e Presicce Crono: Alberti Lapassa con ilil primodellariservata ai giocatori Under 23. I faentini hanno la meglio sul Futsal Cesena 5-3 ai calci di rigori, dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi sul 2-2.