Bianca Balti aggiorna i fan sulle sue condizioni di salute | Ora posso iniziare a fare progetti

(Di martedì 24 settembre 2024)i fansuediDopo aver rivelato di essere stata operata per un cancro ovarico al terzo stadio,i suoi fansuedi. In una stories pubblicata sul suo profilo Instagram, infatti, la modella ha scritto: “Piccolomento visto che state chiedendo. La convalescenza sta andando bene e il 14 inizierò la chemioterapia. L’ho saputo oggi e sono super felice perché ora. E i adoro. Inoltre, prima inizio e prima avrò finito”. “Grazie per i dolci messaggi! Sto bene davvero. Non preoccupatevi per me perché io non sono preoccupata. Sono solo infastidita perché avevomolto diversi per il prossimo futuro Ma l’accettazione alla fine mi donerà la grazia” ha aggiunto l’indossatrice allegando una foto in cui si mostra sorridente.