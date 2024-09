Amichevole di basket maschile Halley una vittoria di prestigio a Jesi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Chiude la preseason in bellezza laMatelica di coach Antonio Trullo (foto), regalandosi unasì platonica ma disul campo di una squadra di categoria superiore come la General Contractor. Per l’ultimo test prima dell’inizio dei campionati, le due squadre hanno optato per giocare una partita "vera" (senza azzerare il punteggio alla fine di ogni quarto e con il conteggio dei falli individuali) e, nonostante le assenze (Musci sul fronte matelicese, Cena su quellono), ne è uscita fuori una partita sostanzialmente equilibrata, che la Vigor ha indirizzato soltanto nell’ultimo quarto. Sul parziale d’avvio di 53-55, la formazione di coach Trullo comincia a girare in attacco come un orologio: Rolli costruisce e finalizza, Zanzottera fa il resto e pure Gaeta fa capolino con un bel canestro da sotto.