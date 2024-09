Wta Pechino 2024 | programma date orari copertura tv e streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

Il torneo WTA 1000 di Beijing è di scena dal 25 settembre al 6 ottobre sul cemento cinese. Le migliori giocatrici al mondo tornano in campo e si contendono 1000 preziosi punti per chiudere al meglio la stagione. Assenti Iga Swiatek, Danielle Collins e Maria Sakkari, mentre sono presenti tutte le altre, da Aryna Sabalenka a Jessica Pegula, passando per Coco Gauff e Elena Rybakina. Al via ovviamente anche Jasmine Paolini, che aspetta solo l'aritmetica certezza per la qualificazione alle Wta Finals. TABELLONE PRINCIPALE La diretta televisiva del WTA 1000 di Beijing è affidata a Sky Sport, che monitora l'appuntamento mediante i tre canali di riferimento Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Arena (204).