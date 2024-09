Valencia CF | Rafa Mir e Hugo Duro tornano ad allenarsi con il gruppo

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 23 settembre 2024) 2024-09-23 19:21:31 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie ALiga pervenuta in redazione:Mir E Ugosono state le principali novità della sessione formativa del Valenza questo lunedì, prima della partita contro Osasuna. Tenendo conto delle circostanze di ciascuno, nessuno dei due potrà ripresentarsi nella convocazione della partita contro la squadra del Rojillo (martedì 19:00 In Mestalla) ma potrebbero essere presentati in alternativa per sabato prossimo prima dell’ Società reale In Anoeta. Da un lato, l’attaccante separato da Ponte A causa dell’indisciplina sportiva, è tornato addopo che l’allenatore ha simbolicamente revocato la punizione per il pranzo che prima squadra e staff avevano mantenuto la scorsa settimana.