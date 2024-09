Un Paese azzoppato in Ue

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 23 settembre 2024) Alla fine, gira e rigira, la Meloni canta vittoria perché è riuscita a piazzare Fitto in Ue come vicepresidente esecutivo.Siria Martelli via email Gentile lettrice, al solito la Meloni racconta che gli asini volano. La triste verità è che l’Italia esce gravemente azzoppata da questa tornata: non aveva mai contato così poco. Nel nuovo esecutivo europeo il vero potere è detenuto da Germania, Francia e Spagna. Nella triade una volta c’era l’Italia,fondatore e potenza industriale, ora scalzata da Madrid.