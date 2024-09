Sei bellissima | la pugile Imane Khelif è alla sfilata di Bottega Veneta e i fan impazziscono per lei

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Pioggia di flash, urla, e cori sulle note di “Sei”. E’ stato un ingresso da vera star quello didi. Tra modelle, attrici e celebrità di ogni genere, a catalizzare l’attenzione di tutti sabato sera è stata una campionessa fuori dagli schemi:. Non è un volto da red carpet, ma da ring: medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024 e prima atleta intersex a competere (tra le polemiche) ai Giochi. Laalgerina si è presentataMilano Fashion Week con un look che coniuga forza e femminilità, guadagnandosi un posto d’onore nel front row accanto a star come Julianne Moore, rubando loro la scena.