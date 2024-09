Scontro tra una jeep e uno scooter | morto un 17enne in pericolo di vita l’amico di 16 anni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Napoli, 23 settembre 2024 –tra unaed uno: undi 16è indi. È successo nella notte a Frattamaggiore, nel Napoletano. Illeso l’automobilista. Erano circa le 2.30 quando loè entrato in collisione con unaAvanger mentre percorreva via Roma. Alla guida dell’auto c’era un 20enne, le cause delloè ancora al vaglio dei carabinieri. Le condizioni dei due ragazzi sono apparse subito gravissime ed entrambi sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale di Frattamaggiore. Il ragazzo di 17è deceduto poco dopo il suo arrivo, mentre il 16enne è ricoverato in terapia intensiva ed è indi. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, sono arrivati i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Caivano. Ancora in corso di accertamento le cause dello