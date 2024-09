Parigi 2024 Errigo | Oggi si chiude un cerchio è stato un privilegio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 23 settembre 2024) “c’era un po’ di nostalgia perché siun. Ho vissuto tre mesi indimenticabili: magari i risultati non sono arrivati come sognavo, ma per me èun“. Sono queste le parole di Ariannaa margine della cerimonia di restituzione della bandiera degli atleti italiani di ritorno dai Giochi Olimpici e Paralimpici di, ospiti al Quirinale. La portabandiera della rassegna a cinque cerchi appena passata elenca i momenti più emozionanti: “La consegna della bandiera, la cerimonia e la sfilata con Gimbo è stata unica, vedere i miei figli entrare al Villaggio èun momento indimenticabile. E poi calcare le pedane olimpiche ha sempre un fascino unico“. Sul futuro: “Valuterò anno dopo anno, ormai ne ho 36 e non posso ragionare a quadrienni. Mi piacerebbe continuare, però la priorità non è più la scherma. Vedrò se il fisico reggerà“.