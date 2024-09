Orso polare ucciso in Islanda | era arrivato dalla Groenlandia ‘a bordo’ di un iceberg

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Roma, 23 settembre 2024 – Un rarissimoè statopolizia in, dopo che si era ‘avventurato’ in un villaggio nell’ovest del Paese. Lo racconta il Guardian, che specifica che si trattava del primo avvistamento di un esemplare della specie dal 2016. Gli orsi polari non sono nativi dell’, ma non è insolito che raggiungano l’isola‘viaggiando’ a bordo di ‘zattere di ghiaccio’. E quando succede, può accadere che si spingano nelle zone urbane in cerca di cibo, spesso carente per via del riscaldamento climatico. Ed è proprio questo ciò che è accaduto la scorsa settimana. L’è stato avvistato dal proprietario di una casa vacanze in un piccolo villaggio sperduto e poco popolato. Spaventato, l’uomo si è chiuso in casa e ha chiamato la figlia a Reyhjavik, per chiederle aiuto.