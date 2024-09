La moglie del Chapo sfila in passerella alla Milano Fashion Week | Meritiamo tutti una seconda possibilità

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 23 settembre 2024) Joaquin Archivaldo Guzmán Loera, meglio conosciuto come El, è uno dei più noti e sanguinari narcotrafficanti del Sud America dopo Pablo Escobar. Anche suo figlio, Joaquin Guzman Lopez, da poco è stato arrestato con El Mayo, altro narcotrafficante di primo piano del cartello di Sinaloa. Sotto le luci dei riflettori questa volta ci è finita Emma Coronel, ladelche vanta un milione di follower sui social, che hatoin uno scintillante abito da sposa di un brand californiano che si sta facendo conoscere nel mondo della moda: April Black Diamond. Emma Coronel sulladiEmma Coronel hato come modella domenica 22 settembre al Palazzo Serbelloni, una dimora storica dallo stile neoclassico che in passato ha ospitato addirittura Napoleone.