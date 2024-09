Inter-Milan un problema grave in rosa Manca la fascia destra

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 23 settembre 2024)è la partita della svolta, ma al contrario. In positivo per i rossoneri, in negativo per i cugini. Simone Inzaghi ne esce con diversi problemi, tra questi la. Una possibile soluzione.– Al’ha problemi piuttosto gravi. Sia con Matteo Darmian che con Denzel Dumfries i risultati rimangono gli stessi e l’efficacia offensiva è ai minimi. L’olandese innon si è mosso, senza palla fa spazientire anche Nicolò Barella e non dà mai la profondità. Alessandro Bastoni ha spesso cercato i cambi di gioco, Dumfries non ha seguito con il pensiero quei lanci e non ne ha ricevuto nemmeno uno., laè deserta QUESTIONE – Se a sinistra con Federico Dimarco o Carlos Augusto l’crea pericoli e lo fa in modo continuativo, dall’altra parte è tutto il contrario.