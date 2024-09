Infortunio Meret tempi di recupero non brevi | quante partite salterà

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 23 settembre 2024) L’di Alexsembra essere più lungo del previsto: eccoil portiere del Napoli Si è fermato in tempo Alexnel corso della partita tra Juventus e Napoli, ma non è bastato per evitare uno stop che potrebbe essere più lungo del previsto. Nel corso del match dell’Allianz Stadium, il portiere azzurro ha chiesto il cambio per un problema muscolare dopo una mezz’ora, costringendo Antonio Conte ad inserire Caprile a freddo. Fortunatamente l’ex portiere di Bari ed Empoli è stato praticamente inoperoso per tutta la partita, non facendo assolutamente rimpiangere il suo compagno, che stava vivendo uni dei migliori periodi di forma della sua carriera. E lo stesso Caprile dovrà diventare protagonista anche delle prossimedel Napoli, dato che prenderà stabilmente il posto diper diverse settimane ancora.