Il buco – Capitolo 2 | il trailer ufficiale in italiano!

(Di lunedì 23 settembre 2024) Pochissimi minuti fa, Netflix ha diffuso in rete ilinde Il2, atteso sequel del film Il(El hoyo) il film del 2019 diretto da Galder Gaztelu-Urrutia. Il2 arriverà su Netflix il 4 ottobre 2024. Ecco ilin: Il2, la sinossiAppena entrati nella piattaforma i nuovi arrivati selezionano un piatto. Tutti sembrano seguire una regola non scritta: ogni persona mangia unicamente la pietanza scelta, permettendo così che ogni livello riceva il cibo. Ma questo sistema è davvero equo? Il: di cosa parlava il film Netflix del 2019 In un futuro distopico, prigionieri ospitati in celle disposte verticalmente guardano il cibo scendere dall’alto: i residenti dei livelli superiori si sfamano mentre quelli in basso diventano famelici e si radicalizzano.