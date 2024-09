Ieri in Campania | esplosione devasta palazzina a Saviano 3 vittime e 2 feriti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 23 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, domenica 22 settembre 2024. Avellino – Una sera spensierata ad una sagra si trasforma in tragedia. Durante la manifestazione “i nostri sapori contadini” che si stava svolgendo a Santa Lucia di Serino improvvisamente un uomo si è accasciato a terra ed è morto davanti agli occhi increduli di tutti i presenti. (LEGGI QUI) Benevento – In ragione dell’adesione del Comune di Benevento all’evento ‘Puliamo il mondo’ di Legambiente e in occasione dell’Appia day- L’Appia, Regina Viarum, Patrimonio mondiale dell’Umanità, stamane si è svolta stamane una manifestazione che dalle ore 9,30 ha visto la pulizia dell’area di ponte Leproso e dell’area di Santa Clementina.