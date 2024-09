I programmi in tv oggi 23 settembre 2024 | film e intrattenimento

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 23 settembre 2024) Su Rai Uno Brennero, su Canale 5 Grande Fratello. Guida aiTv della serata di lunedì 23Cosa ci propone la programmazione televisiva di lunedì 23? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai 4 dalle 21.10 Primal. Su una nave viaggia il cacciatore Frank insieme a un carico di animali feroci, ma con loro c’è anche un pericoloso criminale che deve essere estradato in USA. Quando l’uomo riesce a fuggire e libera gli animali, toccherà a Frank risolvere la situazione. Su Rai Movie dalle 21.10 I professionisti. Durante la Rivoluzione Messicana, un milionario texano assume quattro avventurieri per salvare la moglie rapita da un bandito.