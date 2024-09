Hai preso in giro tutti soprattutto Ida Platano Uomini e Donne Armando subito contro Mario

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 23 settembre 2024), si riparte. Il dating show più popolare della galassia o giù di lì riprende oggi, lunedì 23 settembre, con una stagione che si annuncia ricca di grandi ritorni, ma pure importanti novità. Oltre ai protagonisti del Trono Over, di cui vi parliamo più in basso, Maria De Filippi darà spazio, ovviamente, ai nuovi tronisti del Trono Classico: parliamo di Martina De Ioannon, Francesca Sorrentino, Michele Longobardi e Alessio Pecorelli. Ai loro posti confermatissimi gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Dovrebbe esserci anche Tinì Cansino, la cui presenza era stata messa in dubbio qualche settimana fa. A far parlare all’esordio saràIncarnato. L’attore partenopeo, dopo un periodo di assenza dal programma, è tornato bello carico e ne ha dette ‘quattro’ aCusitore.