Grande fratello 2024 Lino Giuliano nominato dai concorrenti | scatta la censura il motivo

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 23 settembre 2024) Anche se ilè già iniziato da due puntate, il caso dicontinua a far discutere. Il concorrente, che ricordiamo, è stato squalificato ancor prima di entrare nella Casa, ma il suo nome risuona comunque tra gli inquilini. Durante una recente conversazione tra Iago Garcia, Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti, il tema della sua esclusione è riemerso, scatenando non poche polemiche.è stato accusato di omofobia a seguito di commenti social, e questo ha portato alla sua immediata squalifica, rendendolo un protagonista involontario del reality mediaset. In particolare i gieffini in corsa si direbbero concordi della mancata partecipazione di, il che desta clamore mediatico.