Granata I ragazzi non meritavano la sconfitta

(Di lunedì 23 settembre 2024) La secondaconsecutiva, terza in queste prime 5 giornate di campionato, non sposta il giudizio di Alessandro Agostini, allenatore del Pontedera, sulla bontà della prestazione offerta dalla sua squadra l’altra sera contro l’Arezzo, nonostante il gol-partita preso nel finale: "Ovviamente c’è delusione e amarezza, ed è un peccato aver perso. Però il calcio è anche questo e va accettato. Avevamo approcciato bene e abbiamo giocato un ottimo primo tempo. Nella ripresa magari siamo stati più discontinui, ma è una cosa anche comprensibile perché è subentrata la stanchezza: non credo che si possa essere perfetti tutta la partita. Sono cose normali, e mi interessa valutare cosa abbiamo concesso ai nostri avversari, perché purtroppo siamo stai puniti ingiustamente".