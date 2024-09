Giorgetti all' Ue | nessuna scorciatoia Pil in crescita ma non c' è un tesoretto

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di lunedì 23 settembre 2024) Il governo Meloni scoprirà nella giornata odierna se ci sarà o meno un "" da spendere per la prossima manovra finanziaria. La premier ha scelto di rinviare a fine mese l'invio del Piano strutturale a Bruxelles, proprio in funzione di questi nuovi dati che potrebbero essere visti al rialzo. Stamattina con la revisione del livello del prodotto interno lordo dal 2021 in poi, comunicata dall’Istat, - riporta Il Corriere della Sera - inizierà ad alzarsi un po' della nebbia su cosa è possibile e cosa no nella legge di Bilancio imminente.