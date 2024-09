Game over Ferrari l’addio fa malissimo | via un Top

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 23 settembre 2024) Non ha usato mezzi termini per annunciare le motivazioni del suo addio alla scuderia di Maranello: l’ha detto chiaramente. Fa male. Fa così male che traspare chiaramente dalle sue parole, quello che sta provando in questo momento. L’amarezza derivante da una situazione alla quale non può in alcun modo opporsi. Non porta rancore, non farà scenate. Capisce perché stia accadendo, sebbene per ovvie ragioni non possa essere d’accordo con chi ha preso una decisione che, inevitabilmente, si è ripercossa su di lui. Lasi appresta ad accogliere Lewis Hamilton (AnsaFoto) – Ilveggente.itChi segue la Formula 1 sa bene che le prossime saranno le ultime corse di Carlos Sainz in rosso. Il pilota non farà più parte della scuderia di Maranello, dopo cheha deciso di non rinnovargli il contratto.