Femminicidio Giulia Cecchettin al via il processo a Turetta | perché potrebbe non essere mai in aula

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 23 settembre 2024) E’ iniziato oggi, lunedì 23 settembre, a Venezia ila carico di Filippo, il 22enne che uccise la ex fidanzatalo scorso 11 novembre 2023 Il 22enne Filippo, reo confesso per ildell’ex fidanzatadovrà rispondere in corte d’Assise delle accuse di omicidio volontario aggravato da premeditazione crudeltà, efferatezza, stalking e occultamento di cadavere., al via ilnonmai in(Ansa Foto) Cityrumors.itQuesta mattina si è aperto a Venezia in corte d’Assise ila suo carico. Il 22enne ammazzò la giovane l’11 novembre 2023 a Fossò. Il giovane stamani non era presente in. Mentre a presenziare inil papà della vittima, Gino. Sono trentina le persone chiamate dalla pubblica accusa.